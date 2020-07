Ein Smart Meter, der auch im Keller funkt

Im Herbst vergangenen Jahres hat A1 den ersten „ Österreichzähler“ vorgestellt, im Rahmen des Mobile World Congress hat die Telekom Austria Group den ersten Smart Meter mit LTE-Anbindung präsentiert; also einen Zähler, der drahtlos mit den Stromnetzbetreibern kommuniziert und keine direkte Kabelanbindung an das Telekommunikationsnetz benötigt. „Ein Smart Meter, der auf einer Mobilfunktechnologie basiert und keine zusätzliche Infrastruktur benötigt, ist für einen flächendeckenden Roll-out optimal geeignet“, sagt der Geschäftsführer der Telekom Austria Group M2M, Bernd Liebscher. Telekom Austria bietet Stromnetzbetreibern nicht nur die Installation sondern auch die komplette Logistik und das Projektmanagement des Rollouts an. „Wir verwenden existierende Rolloutsysteme sowie 1300 regional stationierte A1 Field Service Mitarbeiter“, sagt Liebscher. So sei es möglich, den Rollout kosteneffizient und risikofrei für Stromnetzbetreiber zu übernehmen.