Eine Million Xbox-Käufer binnen 24 Stunden

Bei den meisten Händlern sei die neue Xbox zunächst ausverkauft, teilte Microsoft am Freitag mit. Man wolle schnell für Nachschub sorgen. Microsoft hatte die Xbox am Freitag in 13 Ländern, darunter auch Österreich, auf den Markt gebracht.

Sony hatte eine Woche zuvor am ersten Verkaufstag eine Million Geräte seiner neuen Playstation 4 verkauft. Allerdings war die PS4 zunächst nur in den USA und Kanada angeboten worden. Die PS4 kostet in den USA 399 Dollar, die Xbox 100 Dollar mehr. Die PS4 kommt am kommenden Freitag in Europa in den Handel.