Electronic Arts schickt Bruce Lee in den UFC-Ring

Electronic Arts hat angekündigt, dass Bruce Lee ein Kämpfer im Spiel EA Sports UFC sein wird. Die Ultimate Fighting Championship (UFC) ist eine Kampfsport-Organisation, in der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer in einem achteckigen Ring gegeneinander antreten.

EA hat sich für die Digitalisierung der Legende mit Bruce Lee Enterprises zusammengetan, die Material von seinen Filmen, als auch Behind-the-Scenes-Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat. Um als Bruce Lee zu spielen, muss man den Kampagnen-Modus auf dem Schwierigkeitsgrad Pro oder höher beenden. Bestellt man EA Sports UFC bei bestimmten Händlern vor, kann man Bruce Lee von Anfang an spielen. Das Game erscheint am 18. Juni für PS4 und Xbox One.