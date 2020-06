Elektronische Gesellschaftsspiele im Test

Zu Weihnachten im Kreis der Familie oder an Silvester mit Freunden: Gesellschaftsspiele sind trotz Smartphones, Computer- und Videospielen nach wie vor gefragt. Um aber eben diese Hightech-verwöhnte Generation anzusprechen, setzen die Hersteller auf eine Mischung aus traditionellem Brettspiel und Elektronik. Die Resultate können sich durchaus sehen lassen. Doch nur weil Technik im Spiel ist, macht es nicht automatisch mehr Spaß. Zudem ist man stets auf die passenden Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder andere, elektronische Hilfsmittel angewiesen.

Wer war’s?





Bei diesem Brettspiel (6-99 Jahre, 2-4 Spieler, 35 Euro, Ravensburger) müssen die Spieler in Zusammenarbeit einen Dieb in einem Schloss finden. Dazu sprechen sie mit Tieren, wirken Zauber und entdecken Wege zu geheimen Orten. Die Aktionen werden per Knopfdruck auf einer sprechende Truhe ausgeführt. Das Ziel ist, durch Hinweise Verdächtige auszuschließen. Hinweise erhält man, indem man den Tieren ihr Lieblingsessen bringt. Um das Lieblingsessen zu bekommen, müssen wiederum die anderen Tiere nach Gegenstände gefragt werden.

Bei jeder Runde ist ein anderer der zehn Verdächtigen der Dieb. Um zu gewinnen, bedarf es eines guten Gedächtnisses: Man muss sich merken, welches Tier bereits einen Gegenstand oder Tipp gegeben hat. Denn es gibt ein Limit, für die Anzahl der Züge, in denen der Dieb gefunden werden muss. Fragt man etwa dasselbe Tier zweimal nach einem Gegenstand, ist ein Zug verschwendet.

Das Spiel konnte sowohl die Kinder-Testgruppe als auch die Erwachsenen überzeugen. Da es aber doch recht viele Spielelemente, wie Karten, Gegenstände, Türen, Spielfiguren und einen Geist gibt, sollte bei den ersten Runden ein Erwachsener bei einer Kindergruppe dabei sein, der die Regeln und den richtigen Umgang mit der Schatztruhe erklärt.



Wer war"s: Schräghausen

Im zweiten Teil von "Wer war"s?" wird nicht ein Dieb, sondern das Herrchen für die tierischen Spielfiguren gesucht (7-99 Jahre, 2-4 Spieler, 35 Euro). Das Spielprinzip ist dabei fast ident mit Teil Eins. Allerdings werden diesmal nicht Speisen zu Tieren, sondern Kinder zu ihren Häusern gebracht. Tipps gibt es aber nur, wenn auch der passende Schlüssel zum Haus gefunden wurde. Der Spielplan bietet mehrere Wege, die sich durch Drehkreuze verändern können. Deshalb ist noch mehr Teamarbeit gefragt, da man den Mitspielern nicht den Weg abschneiden sollte. Das Spiel ist dadurch spannender, aber für Kinder auch etwas schwieriger zu erlernen.



Wo war"s?

Bei dem Suchspiel (7-99 Jahre, 1-5 Spieler, 35 Euro) lauscht man Geräuschen, die Orten am Spielplan entsprechen. So soll man einen Dieb ausfindig machen, der durch die mittelalterliche Landschaft flüchtet. Hört man etwa Wasser plätschern, befindet sich der Gesuchte in Fluss-Nähe. Aufgrund der geringen Qualität des Lautsprechers kann es für Kinder schwierig sein, die Geräusche zu erkennen, was auch schnell zu Frust führt. Für Erwachsene hingegen ist das Spiel fast schon zu einfach.



TipToi

TipToi ist ein Lernspiel-System. Das Starter-Set (6-10 Jahre, 1-4 Spieler, 40 Euro) besteht aus dem sprechenden Stift und einem Englisch-Lernspiel (zusätzliche Spiele für 20 Euro erhältlich). Durch Tippen auf die Felder am Spielplan erkennt der Stift die Aktionen und gibt akkustisches Feedback. Die Erklärungen erfolgen beim Englisch-Lernspiel in Deutsch, die eigentlichen Mini-Spiele sind mit britischem Englisch vertont, was bei der Lautsprecher-Qualität selbst einen Erwachsenen vor Herausforderungen stellen kann.

Der anfängliche Reiz der Technik geht für Kinder schnell verloren, wenn diese Lernspiele für den PC entdecken. Die sind im Grunde dasselbe, nur dass eine Maus anstatt eines Stifts verwendet wird.

Monopoly Revolution





In dieser Österreich-Ausgabe von Monopoly (2-6 Spieler, 40 Euro) ist das Spielfeld kreisförmig und gezahlt wird nicht mit Bargeld, sondern Kreditkarte. Die Kombination schafft eine kompaktere Variante des beliebten Brettspiels. Allerdings macht es mit den Geldscheinen des Originals doch etwas mehr Spaß - bei der Kreditkarte fehlt das befriedigende Gefühl, wenn der Stapel der eigenen 10.000er-Scheine am Spielfeldrand um einiges höher ist als jener der Mitspieler.

Ein positiver Effekt der Kreditkarten-Zahlungen: Jugendliche werden gleich auf den Ernst des Lebens vorbereitet. Denn nur weil das Geld nicht physisch das Börserl verlässt, heißt es nicht, dass man mit der Kreditkarte endlos shoppen kann.

Mindflex



startmargin