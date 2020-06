Emporia kooperiert mit Vodafone Deutschland

Der oberösterreichische Seniorenhandy-Hersteller emporia Telekom bringt ein neues Handymodell bei Vodafone Deutschland auf den Markt. Eigentümerin Eveline Pupeter-Fellner sieht in der diese Woche fixierten Zusammenarbeit mit dem Mobilfunk-Riesen eine große Chance, sich weiter am deutschen Markt etablieren zu können.

Für 2011 peile das Unternehmen zudem den Markteintritt in den USA an, hieß es am Freitag in einer Presseaussendung. Das 1991 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Linz entwickelt, produziert und verkauft Seniorenhandys. emporia beschäftigt 130 Mitarbeiter und ist in 30 Ländern aktiv. Der Umsatz betrug 2009/10 (per Ende Juni) 50 Millionen Euro.

