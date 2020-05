Erste Bank setzt auf Videobetreuung über Skype

Ein weiteres Einsatzgebiet sind die neuen, sogenannten Service-Filialen, die von 9 bis 18 Uhr nur von ein bis zwei Mitarbeitern besetzt sind und etwa an viel frequentierten Standorten wie dem Wiener Hauptbahnhof und dem Westbahnhof sowie der neuen Filiale an der Wiener Wirtschaftsuniversität mit einem anderen Service-Ansatz punkten wollen. So verfügen diese Filialen nur über Bankomaten, aber keine Kassen im herkömmlichen Sinn.

Einfache Kundenanfragen werden in der Kernzeit von den Mitarbeitern bearbeitet, bei tiefergehender Beratung oder dem Abschluss komplizierterer Verträge, kann der Kunde in einem abgeschlossenen Raum mit einem Berater über Video-Konferenz seine Geschäfte erledigen. In Zukunft könnte das Konzept, wie bei einer neuen Vorzeigefiliale im 21. Wiener Gemeindebezirk, auch in Foyers stärker zum Einsatz kommen. Dort kann die Videobetreuung auch außerhalb der Bank-Öffnungszeiten bis 22 Uhr genutzt werden.