Erstmals Rückgang bei iPad-Verkäufen erwartet

Die Skepsis bezüglich der Verkaufszahlen wird aber nicht von allen Analysten geteilt. Renommierte Apple-Kenner wie Horace Dediu von Asymco, aber auch Peter Misek von Jefferies rechnen auch fürs erste Quartal bei 21,8 bzw. 21,6 Mio. verkaufter iPads mit einem Plus. Auch Gene Munster von Piper Jaffray und Sherri Scribner von der Deutschen Bank glauben, dass Apple an der 21-Millionen-Grenze kratzen wird. Die tatsächlichen Zahlen werden am Mittwochabend nach Börsenschluss bekanntgegeben.