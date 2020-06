Experte: „Windows 8 ist wie Frankensteins Monster“

Der bekannte Windows-Experte und Blogger Paul Thurrot hält sich in einem neuen Artikel nicht mit Kritik an Microsofts Betriebssystem Windows 8.1 zurück. Ihm zufolge falle das Unternehmen mit dem bevorstehenden Update 1 für Windows 8.1 wieder in alte Muster zurück, weil man versuche, es allen recht zu machen. Im Gegensatz zu Apples Konkurrenzprodukt Mac OS sei das Betriebssystem ein chaotisches Produkt, dem das Leitbild fehle. Vor allem die Tatsache, dass nun einige Funktionen wie die Suche über mehrere Wege erreichbar sind, stößt ihm sauer auf.

Um den Unterschied zu verdeutlichen, hat er folgendes Beispiel angeführt. Demnach wurde Windows von einem Komitee designt, wohingegen sich Mac OS so anfühle, als hätte eine Person die Richtung vorgegeben. Microsoft habe es aber auch auf eine ähnliche Art und Weise versucht und mit Ex-Windows-Chef Steven Sinofsky einer Person die volle Handlungsmacht gegeben. Das Ergebnis sei „leider Windows 8.“