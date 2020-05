Facebook stellt Newsreader Paper vor

Paper ist eine eigenständiger Newsreader für iOS, der in den USA am 3. Februar, einen Tag vor Facebooks 10-jährigem Jubiläum, veröffentlicht werden soll. Der Nutzer kann Interessen wie etwa Tech, Popkultur oder LOL bestimmen, zu denen er Nachrichtenbeiträge, Fotos oder Videos bekommen will. Die Inhalte werden dabei unter anderem von einer Redaktion kuratiert.

Die Beiträge können natürlich auch in der App direkt über Facebook geteilt werden. Das Konzept erinnert sehr das von bekannten Applikationen wie etwa Flipboard. Ob oder wann Paper auch für Android oder außerhalb der USA erscheint, ist derzeit noch unklar.