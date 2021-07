Facebook-Suche: Mit Microsoft gegen Google

„Meine Freunde aus Wien, die Falco mögen“, „Freunde von Freunden, die bereits in Paris waren“, „Menschen, die die Dinge mögen die ich mag“: Solche und viele andere Suchanfragen über seine Mitglieder will das Online-Netzwerk Facebook künftig mit der neuen „Graph Search“ beantworten. Vorerst ist die Suchfunktion, die Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Dienstag Abend vorstellte, nur in Englisch für eine ausgewählte Gruppe an Testern verfügbar, alle anderen sollen sie in den kommenden „Wochen und Monaten“ bekommen (Voranmeldung hier).

Gegen Google

Anders als bei Google wird für die Suchergebnisse nicht das gesamte Netz, sondern vorrangig die Facebook-Datenbank durchsucht. Das bedeutet, dass sich nur Informationen zu Menschen finden, die bei Facebook angemeldet sind. Betrifft die Suchanfrage Personen oder Dinge, die nicht bei Facebook sind, hilft die Suchmaschine Bing von Microsoft (ein Facebook-Investor) aus und liefert entsprechende Links zu externen Webseiten zu.

Damit sind Facebook/ Microsoft und Google ein weiteres Mal auf Kollisionskurs: Denn per Daten aus Google+ soll die Google-Suche stärker personalisiert werden und für den User relevantere Treffer bringen. Kritik an dieser Praxis kommt nicht nur von Datenschützern, sondern auch von auf Privatsphäre bedachte Suchmaschinen wie DuckDuckGo oder Startpage (die futurezone berichtete).