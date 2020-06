Facebook- und Dropbox-App mit schwerer Lücke

Dropbox wiederum ließ in einer Stellungnahme gegenüber „The Next Web“ verlauten, dass man am Schließen der Lücke arbeite und versicherte gleichzeitig, dass nur die iOS-App von dem besagten Problem betroffen sei. Wright, der die Lücke entdeckt hat, glaubt nicht, dass die Schwachstelle zum jetzigen Zeitpunkt eine akute Bedrohung für User darstelle und rät zur Vorsicht, wenn das Gerät an gemeinsam genutzten Computern aufgeladen werde. Um die Sicherheit zu erhöhen sollten User zudem ein Passwort für das iPhone einstellen. Eine derartige Lücke sei insofern aber gefährlich, da Schadsoftware genau auf das Auslesen derartiger Informationen abziele. Er hofft, dass Facebook die Lücke stopft und rät allen anderen Entwicklern, ihre Apps auf die Schwachstelle zu überprüfen.