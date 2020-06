Fairphone wechselt Auftragsfertiger

Nach langer Suche und zahlreichen Fabriksbesuchen in verschiedenen Ländern habe man sich für Hi-P International Limited als Fertigungspartner entschieden, teilte die niederländische Initiative am Donnerstag mit. Vom Fertiger Guohong, der 60.000 Smartphones der ersten Fairphone-Generation produzierte, hatte man sich im vergangenen November getrennt, weil die Initiative mehr Kontrolle beim Design und der Entwicklung der Geräte anstrebte.

Einen Bericht über die Arbeitsbedingungen bei Hi-P will man in den nächsten Wochen veröffentlichen, heißt es in der Fairphone-Mitteilung.