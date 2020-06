Farbiges E-Ink soll Wandfarbe und Tapeten ersetzen

Während farbige E-Ink-Displays in E-Readern weiterhin kaum verwendet werden, könnte die Technologie in völlig anderer Umgebung zum Einsatz kommen. Hersteller E Ink hat auf der CES in Las Vegas mit E Ink Prism ein neues Konzept vorgestellt, das die Anbringung von farbigen Panelen in Zimmerwänden vorsieht. Das Unternehmen sieht die Technologie als Alternative zu teuren digitalen Displays, die zudem energiehungrig sind, und statischer Farbe, die einmal aufgebracht, jahrelang unverändert einen Raum schmückt.