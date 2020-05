Fiat-CEO: Apple will in den Automarkt "eingreifen"

Sergio Marchionne, der Fiat-Chrysler-CEO hat sich in Kalifornien mit Apple-Boss Tim Cook getroffen, was Spekulationen über einen möglichen Einstieg Apples in den Automarkt befeuert. Wie Marchionne gegenüber Reuters sagte, plant Cook einen "Eingriff" in den Automarkt. Wörtlich sagte Marchionne: "Er ( Tim Cook) hat Interesse daran, dass Apple bei Autos interveniert, das ist seine Aufgabe." Beim Zusammentreffen von Marchionne und Cook dürfte es allerdings in erster Linie um die Kooperation bezüglich Apples CarPlay gegangen sein.

Bereits seit längerem gibt es hartnäckige Gerüchte, dass Apple an einem selbstfahrenden E-Auto arbeitet. Diese Spekulationen beruhen auf Jobausschreibungen, Patentanmeldungen, mysteriöse selbstfahrende Autos und auffällige Firmengelände in der Bay-Area. Bisher hat Apple allerdings zu diesen Spekulationen kein Wort verloren.