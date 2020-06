FIFA Fußball-WM 2014: Halbes FIFA zum vollen Preis

Wirft man einen Blick auf die Spielmodi, hat sich nur wenig verändert im Vergleich zu FIFA 14. In “Road to FIFA World Cup” (das Pendant zum Manager-Modus in FIFA 14) übernimmt man die Rolle des Nationaltrainers einer der 203 Nationalteams und versucht sich für die WM zu qualifizieren. Der Ablauf ist dabei stets gleich, das Team versucht sich in Testspielen an anderen Mannschaften und sammelt in der WM-Qualifikation (hoffentlich) Punkte, um später Weltmeister zu werden. Zwischen den Spielen gibt es Trainingslager, in denen man mit verschiedenen Skill-Games die Fähigkeiten der Spieler verbessern kann. Die Trainingslager sind wichtig, die Werte der Spieler können dabei deutlich verbessert werden. Spieler-Scouting gibt es nicht, auch der Nationalkader bleibt stets gleich.

Ähnlich funktioniert der “Teamkapitän”, bei dem der Spieler wie im “Be a Pro”-Modus die Rolle eines Nationalspielers übernehmen kann. Dabei muss man sich allerdings erst einmal Reputation erarbeiten und über die B-Elf in die Hauptauswahl des Nationalteams kommen. Der sonstige Ablauf ist ident zum “Road to FIFA World Cup ”-Modus. Gut gelungen ist der “Geschichte der Qualifikation”-Modus, in dem 60 verschiedene Szenarien aus der WM-Qualifikation nachgespielt werden können. Dazu zählen beispielsweise der 10:0-Rekordsieg von England über San Marino oder das Comeback der Isländer gegen die Schweizer Nationalmannschaft.