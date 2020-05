Firefox 26 schaltet zur Sicherheit Plug-Ins präventiv ab

Firefox 25 wurde diese Woche veröffentlicht, wenige Tage später zeigt Mozilla nun, was in der nächsten Ausgabe für Änderungen vorgenommen werden. Die Beta von Firefox 26 zeigt, worauf sich Nutzer einstellen müssen. Die wichtigste Neuerung betrifft dabei die Plug-Ins und Erweiterungen. Diese sind nun vorab immer deaktiviert, um die Sicherheit am Computer zu erhöhen. Veraltete oder schlecht gewartete Plug-Ins ermöglichen es, durch Lücken Malware einzuschleusen.