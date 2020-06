Firefox 35 mit Security-Features und Hello-Verbesserungen

Mit Firefox 35 wird zudem eine Sicherheitslücke gestopft. Über das „Public Key Pinning“ von HTTPS-Verbindungen erhofft man sich außerdem eine verbesserte Sicherheit. Da verbirgt sich eine Technik dahinter, mit der Betreiber von Websites ihre Nutzer vor Angriffen mit gefälschten SSL-Zertifikaten, sogenannte „Man In The Middle“-Attacken, schützen können. Der Browser bekommt beim ersten Kontakt einen PIN vom Server, mit dem in Folge sämtliche Schlüssel versehen sein müssen, damit sie akzeptiert werden.

Eine weitere Neuerung des Browsers ist, dass dynamisch gestaltete Websites nun schneller geladen und große Bilder zügiger skaliert werden. Firefox 35 steht zum Download für Windows, OS X und Linux zur Verfügung.