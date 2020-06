Firefox 6 als Beta zum Download freigegeben

Mozilla hat die sechste Version des beliebten Browser in den Beta-Status gehoben. Wer die Channel-Seite ansurft, kann in der Beta-Sektion ab sofort die neue Variante laden. Wie bereits beim Sprung von vier auf fünf, sind auch diesmal die Änderungen im Detail zu finden. So gibt es Verbesserungen bei den Add-Ons und dem Panorama-Feature. Weiters gibt es breitere Unterstützung für HTML5 sowie andere Formate (Javascript, CSS, etc).

Parallel ist – wie bereits bei FF5 – auch die Beta für Android online gegangen. Diese soll nun schneller starten und insgesamt weniger Ressourcen verbrauchen. Den finale Status sollen Computer- wie auch Android-Version im Herbst 2011 erreichen.