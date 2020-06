Flir One ausprobiert: Wärmebild-Kamera für Smartphones

Das Flir One wird einfach ans iPhone angesteckt, mit der Taste an der Seite eingeschaltet und die App gestartet. Aufgrund des Lightning-Anschlusses kann die One in beide Richtungen angesteckt werden. So könnte man etwa Wärmebild-Selfies machen. Natürlich kann Flir One auch mit iPads mit Lightning-Anschluss verwendet werden.

Bei Android-Smartphones gibt es keine Norm für die Ausrichtung der Micro-USB-Buchse im Handy-Gehäuse. Flir ist sich dieses Problems bewusst und arbeitet an einer Lösung.Die Android-Version könnte eventuell ein Drehgelenk haben oder mit einem Adapter ausgeliefert werden, damit die Flir One in der gewünschten Richtung genutzt werden kann.