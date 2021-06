Flott: Erstes Handy mit Firefox OS im Hands-on

Mit dem One Touch Fire hat der französische Telekommunikationshersteller Alcatel eines der ersten

Die mit 1 GHz getaktete Singlecore-CPU ( Qualcomm MSM7227A) ist bereits mehr als zwei Jahre alt - das schien Firefox OS jedoch nicht zu stören. Im Hands-On ließ sich das Smartphone ohne Probleme sehr flüssig bedienen, es kam zu keinen merkbaren Rucklern. Auch der mit 512 MB etwas mickrig bestückte RAM erwies sich nicht als Flaschenhals. Lediglich das 3,5 Zoll kleine TFT-Display ließ ob der mickrigen HVGA-Auflösung (320 mal 480 Bildpunkte) zu wünschen übrig.

Das Bedienkonzept ist nahezu ident zu Googles Android, einzig die Widgets auf dem Homescreen fehlen. Auf dem Startbildschirm ist lediglich die Uhrzeit sowie ein Quick-Launcher für Apps zu sehen. Per Wisch nach links erreicht man den Store, über den Apps direkt installiert werden können. Ein Wisch nach rechts bringt die App Liste zum Vorschein, die wie bei Android oder iOS in Icon-Form angeordnet ist. Apps lassen sich nicht in Ordnern gruppieren. Die Appauswahl ist derzeit noch etwas mager, soll aber laut Firefox weiter wachsen. Interessierte können auch ohne Smartphone über den Firefox OS Simulator das Betriebssystem bereits jetzt ausprobieren.