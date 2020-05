Foursquare erlaubt Bürgermeister in Swarm

Wer früher bei Foursquare die meisten Check-ins an einem bestimmten Ort gesammelt hat, wurde zum Mayor - zu deutsch Bürgermeister - ernannt. Bei der Aufteilung von Foursquare in zwei Teile fiel die Mayor-Funktion weg. In Swarm, dem Teil von Foursquare, mit dem Nutzer sich noch an Orten einchecken können, fehlte diese Möglichkeit. Das wird sich jetzt ändern, wie thenextweb berichtet.

Foursquare hat angekündigt, dass Fans sich schon bald wieder um den Titel des Bürgermeisters duellieren können sollen. Die Forderungen der Nutzer werden damit erfüllt. Zusätzlich können User durch Check-Ins künftig diverse Abzeichen sammeln. Wer etwa einige Kunstgalerien besucht, bekommt ein Mona-Lisa-Abzeichen.