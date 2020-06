Frust-Game Flappy Bird wird zum Sensationserfolg

Er habe definitiv keine Mittel gehabt, um der App in den Stores über Promotion-Deals mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, selbst die Twitter-, Facebook- und Instagram-Accounts, die für Flappy Bird angelegt wurden, seien nicht die Seinen, so Dong. „Ich habe einfach Glück gehabt, dass es so populär wurde“, meint Dong, der sich den Erfolg selber nicht erklären kann.

Böse Zungen behaupten indessen, dass das Game nur deshalb sich so stark verbreitete, da es über Bot-Netzwerke künstlich oft heruntergeladen und so in den Ranglisten nach oben gespült wurde. Am jetzigen Erfolg ändert das jetzt aber auch nichts mehr.