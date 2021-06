Fünf Dinge, die man sich von der Google I/O erwarten kann

Erstmals hat Google 2016 seine jährliche Entwicklerkonferenz I/O aus den stickigen Hallen des Moscone Center in San Francisco an eine Open-Air-Location vor den Toren seines Bürokomplexes in Mountain View verlegt. Was dabei herausgekommen ist, glich mehr einem Festival als einer Konferenz. Google selbst spricht ebenfalls von einem „Developer Festival“, bei dem es für Google-Fans allerhand Neuigkeiten geben wird.