Galaxy-S4-Imitat wird mit Trojaner ausgeliefert

Bei dem Trojaner soll es sich um Uupay.D handeln, der sich als Google-Play-Dienst tarnt und so vom System bei einem fehlenden mobilen Antivirenschutz nicht erkannt wird. Laut G Data bietet aber selbst eine Antivirenlösung nur schwer Abhilfe, da der Trojaner so eng mit der Firmware verknüpft ist, dass dieser sich kaum entfernen lässt. G Data zufolge sei davon auszugehen, dass die Daten standardmäßig ausgewertet bzw. an interessierte Kriminelle verkauft werden. Von der Benutzung eines solchen Geräts sei in jedem Fall abzuraten.

Laut G Data soll es sich bei dem Gerät um das erste Smartphone handeln, auf dem ein derartiger Trojaner schon bei der Produktion installiert wurde. Es gibt aber Anzeichen, dass auch andere Billiganbieter bereits auf diese Masche aufgesprungen sind und eine Reihe von Tools anbieten, mit denen Apps mit entsprechenden Trojaner präpariert werden können.