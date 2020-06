Galaxy SIII wird am 3. Mai präsentiert

Die Einladung für das Event wurde an die niederländische Technik-Webseite Tweakers.net geschickt. Damit bestätigt Samsung Zeitpunkt und Ort, wo das neue Galaxy-Smartphone präsentiert werden soll. Der Marktstart könnte wenige Wochen später erfolgen. Laut Gerüchten kommt das Smartphone in Europa am 22. Mai auf den Markt.

Zu den technischen Spezifikationen gibt es keine neuen Angaben. Letzten Spekulationen zufolge wird das Galaxy SIII ein Display mit 4,8 Zoll haben und mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel arbeiten. Betriebssystem wird Android Ice Cream Sandwich sein.

Beim Formfaktor schlägt das Gerät laut den Gerüchten einen neuen Weg ein und erinnert nur noch sehr vage an seine Vorgänger. Im Inneren soll ein Quad-Core-CPU mit 1,5 Ghz arbeiten. Die Hauptkamera an der Rückseite fotografiert mit acht Megapixel, die Kamera an der Vorderseite mit zwei. Zusätzlich soll das Smartphone LTE unterstützen, auch ein NFC-Chip soll mit an Bord sein.