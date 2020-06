Garmin und Asus beenden Partnerschaft

Seit Februar 2009 hatten der taiwanesische Hardwarehersteller und der US-amerikanische Hersteller von Navigationsgeräten Garmin zusammengearbeitet und sechs Geräte unter der gemeinsamen Marke //nüvifone// auf den Markt gebracht. Nun wurde die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen offiziell für beendet erklärt, d.h. die im Jänner 2011 auslaufende Partnerschaft soll nicht verlängert werden. Gründe für die Trennung wurden nicht genannt. Spekuliert wird aber, dass die Verkaufszahlen unter den Erwartungen geblieben sind und dies der Grund für die Auflösung der Kooperation gewesen sein könnte.

Vor dem Erscheinen der beiden nüvifone-Modelle A50 und M10 lag eine lange Entwicklungszeit, der endgültige Erscheinungstermin war mehrfach verschoben worden, bevor der Marktzutritt letztlich heuer in einigen Ländern erfolgte. Laut Kevin Rauckman, Finanzchef von Garmin, wurden im zweiten Quartal 2010 mit dem Verkauf von Smartphones 27 Millionen Dollar umgesetzt. Zum Vergleich: Apple konnte mit dem Verkauf von iPhones im selben Zeitraum 5,33 Milliarden Dollar umsetzen.

Die bereits produzierten nüvifone-Geräte sollen noch verkauft, aber keine weiteren mehr produziert werden. Der Support für die bestehenden Modelle, sowie Software-updates und Downloads soll es jedoch auch weiterhin geben. Asus will weiterhin Smartphones entwicklen, die mit Diensten des Navigationsherstellers wie Garmin Navigations- standortbezogene Anwendungen ausgestattet sein sollen. Garmin will sich künftig wieder auf die Herstellung von Navigationsgeräten konzentrieren und die Entwicklung von Navi-Applikationen ausbauen. Diese sollen in verschiedenen App Stores erhältlich sein.

Weitere Einzelheiten wollen die beiden Unternehmen im Rahmen der Ergebniskonferenzen am 28.10 beziehungsweise am 3. November 2010 bekanntgeben.

(futurezone)