Gartner: Ultramobile Hybrid-PCs mit hohem Wachstum

In diesem Jahr dürfte der Absatz um 70 Prozent auf 21,5 Millionen verkaufte Geräte zulegen, prognostizierte Gartner am Donnerstag. Am gesamten PC-Markt werden die Hybrid-Geräte, die sich sowohl als Notebook wie auch als Tablets nutzen lassen, damit einen Anteil von 12 Prozent ausmachen. Das Segment lege kontinuierlich zu. Die Marktbeobachter erwarten einen Anstieg von 12,6 Millionen verkauften Geräten im Jahr 2014 auf 58 Millionen bis 2019.

Dennoch werden die herkömmlichen Notebooks mit 87 Prozent in diesem Jahr auch weiterhin den größten Anteil am Geschäft mit mobilen PCs ausmachen. Bis 2019 werde er voraussichtlich auf 74 Prozent zurückgehen.

Asus, ein Pionier bei ultramobilen 2-in-1-Modellen, war 2014 mit 3,1 Millionen abgesetzten Geräten nach Berechnungen von Gartner die Nummer eins unter den Anbietern. Es folgen Lenovo (1,9 Millionen verkaufte Geräte) und HP mit 800 000 Einheiten auf dem dritten Platz.

Microsofts Surface fällt unter das Radar des aktuellen Gartner-Vergleichs: Bei dem Gerät handele es eher um ein ultramobiles Tablet als um ein Hybridgerät, da der Softwarekonzern die Tastatur nur optional verkaufe. Im ultramobilen Tablet-Segment sei Microsoft mit einem Marktanteil von 35 Prozent aber die Nummer eins im vorigen Jahr gewesen.