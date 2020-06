Gefängnisstrafe für Diebstahl von iPad 2 Infos

Foxconn-Mitarbeiter für iPad 2 Leaks verurteilt

Die involvierten Foxconn-Mitarbeiter wurden ebenfalls zu Gefängnisstraßen und Bußgeldzahlungen verurteilt. Der von Chengsong für die Beschaffung der Information bezahlte Foxconn-Mitarbeiter fasst ein Jahr Gefängnis und 30.000 Yuan Strafe aus. Der Mitarbeiter, der die Bilder der Rückseite besorgte, wurde zu 14 Monaten und 100.000 Yuan verurteilt, teilte das chinesische Gericht mit.

Laut Wall Street Journal wollten weder Apple noch Foxconn die Vorkommnisse kommentieren. Chinesische Zuliefer- und Produktionsbetriebe gelten meist als vielversprechendste Quellen, um erste Hinweise auf gut gehütete neue Produkte von Herstellern wie Apple zu bekommen. Sowohl bei früheren iPhone-, aber auch iPad-Entwicklungen landeten Bilder von Prototypen sowie in Auftrag gegebenen Gehäusehüllen von Drittherstellern im Netz.



Foxconn unter Kritik

Über Foxconn gelangen im Normalfall kaum Informationen an die Öffentlichkeit. Der Fertigungskonzern wurde in der Vergangenheit öfter für seinen harschen Umgang mit Mitarbeitern und schlechte Arbeitsbedingungen kritisiert. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren immer wieder eine Reihe von