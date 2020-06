Geleakte Fotos zeigen goldenes und weißes LG G3

In knapp zwei Wochen wird das neue Premiummodell LG G3 offiziell vorgestellt. Kürzlich sind neue Bilder und Details zum LG Premiummodell aufgetaucht. Der bekannte Leaker Evan Blass alias @evleaks hat auf Twitter zwei hochglanz Pressebilder veröffentlicht, die das G3 in Gold und Weiß zeigen. Auf seiner Website ist zusätzlich ein Modell in Schwarz zu sehen. Auf andere Fotos, die ebenfalls im Netz aufgetaucht sind, ist das LG G3 mit einem Gehäuse aus gebürstetem Metall zu sehen.

Einem Bericht von LG Mobile India zufolge kommt das G3 mit einem Qualcomm Snapdragon 801 Prozessor und nicht wie vermutet mit einer Snapdragon 805 CPU. Außerdem soll das LG G3 einen 5,5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Auflösung haben, eine 13-Megapixel Hauptkamera, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicherplatz und einen Slot für eine microSD-Karte.