Gerücht: Apple-Fernseher mit Kamera und Siri

Die Gerüchte um ein Fernsehgerät von Apple werden immer konkreter. Jetzt berichtete das Blog Cult of Mac von einem Informanten, der einen funktionierenden Prototypen gesehen haben will. Es sehe äußerlich aus wie die Geräte von Apples Monitor-Reihe Cinema Display mit ihrem schwarzen Rahmen und Aluminium-Gehäuse, nur „viel größer". Eingebaut sei eine Kamera für Videotelefonate über den FaceTime-Dienst des Konzerns. Zur Steuerung diene der „persönliche Assistent" Siri, mit dem sich bereits Besitzer des neuesten iPhone 4S unterhalten können.

Steve Jobs

Spekulationen, Apple werde als nächste Gerätekategorie einen eigenen Fernseher ins Programm nehmen, gibt es schon lange. Neuen Auftrieb bekamen sie im vergangenen Herbst als in der Biografie des kurz davor gestorbenen Apple-Gründers Steve Jobs zu lesen war, er habe das Problem einer bequemen Steuerung für TV-Geräte geknackt. Seitdem wurde bereits mehrfach vermutet, dass Jobs damit eine Sprachsteuerung meinte.

Die Gerüchte bekamen auch immer neue Nahrung aus Zuliefererkreisen, mehrere Analysten sagen eine Markteinführung in diesem oder kommenden Jahr voraus. Als weiteres Zeichen dafür wird auch der Einstieg des Apple-Fertigungspartners Foxconn bei Sharp gesehen. Foxconn verpflichtete sich dabei, eine Menge großer LCD-Displays abzunehmen. Allerdings produziert das chinesische Unternehmen für viele Großen der Elektronik-Branche.

Gespräche mit Film- und Fernsehindustrie

Immer wieder wurde auch von Gesprächen zwischen Apple und der Film- und Fernsehindustrie über einen neuen Deal für Inhalte berichtet. Apple vertreibt zwar bereits Kinofilme und Fernsehsendungen über seine iTunes-Plattform, konnte aber bisher nicht einen angestrebten breiten Abo-Dienst anbieten, weil die US-Medienkonzerne fürchteten, ihre heutigen Geschäftsmodelle in Gefahr zu bringen. Der Elektronik-Konzern hat auch schon seit Jahren die Settop-Box Apple TV im Angebot, über die man Zugang zur iTunes-Plattform bekommt.

Der Bericht von „Cult of Mac" ist der erste, in dem es um einen funktionierenden Prototypen eines Apple-Fernsehers geht. Der Artikel von Montag wurde geschrieben vom Apple-Experten und Buchautor Leander Kahney. Er betonte, dass der Informant in der Vergangenheit bereits wertvolle Tipps geliefert habe. Zugleich bekomme er Apple-Prototypen in einem frühen Stadium zu sehen - und deshalb zum Teil auch Geräte, die am Ende nie auf den Markt kämen. Apple ist bekannt dafür, mit verschiedenen Prototypen zu experimentieren, von denen viele verworfen werden.