Gerücht: YouTube vor Österreich-Start

Was bewegt eine Million Österreicherinnen und Österreicher jeden Tag? Unter diesem Motto und mit der E-Mail-Betreffzeile "Österreich-Launch eines beliebten Google-Dienstes" lädt der US-Konzern am kommenden Donnerstag Journalisten zu einer Pressekonferenz ein. Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass es sich bei dem "beliebten Google-Dienst" um YouTube handelt.

"Dieser Service bewegt bereits Millionen von Menschen und bietet ihnen ein Forum, um sich zu vernetzen, sich zu informieren und andere auf der ganzen Welt zu inspirieren", heißt es in der Einladung, die vergangene Woche an Journalisten verschickt wurde. Neben dem Google Austria Country Manager Markus Kienberger werden auch internationale Vertreter vor Ort sein. Der "beliebte Google-Dienst" ist Spekulationen zufolge YouTube.

So wird im Video-Manager von YouTube österreichischen Nutzern seit kurzem eine Empfehlung angezeigt: "Vermarkte deine Videos und erreiche mehr Zuschauer. Werde noch heute YouTube-Partner!" Dies war bisher nicht möglich, da YouTube bisher keinen "echten" Österreich-Auftritt hatte und nur mit einem solchen lässt sich mit Partnerprogrammen Geld verdienen. Derzeit wird man als österreichischer YouTube-Nutzer von youtube.at auf die Domain youtube.com umgeleitet. Dies könnte sich in Bälde ändern, wenn es sich beim angekündigten "Launch eines beliebten Google-Dienstes" wirklich um den Österreich-Start von YouTube handelt. Google wird das Geheimnis am Donnerstag lüften.