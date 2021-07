Gerüchte um Chromebook mit Touchscreen

Die Berichte über das Chromebook stoßen auch auf Skepsis. So sehe das Video nicht so professionell aus, wie man es von einem offiziellen Google-Spot erwarten könnte, wie Computerworld schreibt. Auch das Verhalten des Slinky-CEO sei demach eigenartig. In seinem kurzem Google+-Post, wo er den Hacker-Angriff bekannt gab, hat er auch Beaufort und Google-Gründer Sergey Brin markiert, was auf wenig professionelle Kommunikation hindeute.

Von Google selbst gibt es derzeit kein Kommentar zu den Berichten.