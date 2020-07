Gigabyte X11: "Leichtester Laptop der Welt"

Neben USB 2.0 und einem mini-Displayport finden sich auch ein microSD-Kartenleser, Audio- sowie USB 3.0-Ports. Die Auflösung des 11,6 Zoll-Bildschirms beträgt 1366 x 768 Pixel und ist somit im 16:9-Verhältnis. Das Gehäuse hat an seiner dicksten Stelle lediglich 16,5 Millimeter und besteht aus einem mit Kohlefasern verstärkten Kunststoff, die Scharniere des X11 wurden aus Aluminium gefertigt. Preise für Europa wurde noch nicht bekannt gegeben, der Laptop soll allerdings in den USA, je nach Ausstattung, zwischen 1.000 und 1.300 US-Dollar (ohne Steuern) kosten.

Auch wenn der X11 in dieser spezifischen Größe das derzeit leichteste Modell darstellt, so gibt es, wie Heise bemerkt, durchaus leichtere Modelle. So wog das Sony-Netbook Vaio X lediglich 780 Gramm, war mit 11,1 Zoll allerdings ein wenig kleiner. Auch Toshiba bot 2007 bereits Modelle an, die, je nach Ausstattung, zwischen 768 und 1090 Gramm wogen.