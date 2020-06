Gingerbread-Update für Galaxy S erschienen

Samsung hat am Freitag für das Galaxy S I9000 ein Update auf die Android-Version 2.3.3. aka Gingerbread bereitgestellt. Das Smartphone ist in Österreich weit verbreitet. Das Software-Update kann allerdings nur über Samsungs Synchronisations-Software Kies via Windows-PC oder Mac auf das Gerät übertragen werden.

Android Gingerbread bringt den Usern zahlreiche optische Verbesserungen und mehr Performance-Leistung. Die aktualisierte Touchwiz-Oberfläche des Samsung Galaxy S-Nachfolgers S II ist beim Update allerdings nicht dabei. Auch das Update für die Version Android 2.3.4 soll von Seiten Samsung bereits fertiggestellt sein, wurde aber noch nicht offiziell freigegeben.