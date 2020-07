Gmail mit automatischen Übersetzungen

Googles E-Mail-Dienst Gmail bietet nun auch automatische Übersetzungen von E-Mails an. Das Feature, das bereits seit fast drei Jahren in den Gmail-Labs ausprobiert werden konnte, soll in den nächsten Tagen allen Nutzern des E-Mail-Dienstes zur Verfügung stehen, heißt es in einer Ankündigung im Gmail Blog. Der Übersetzungsdienst samt Sprachauswahl erscheint bei eingehenden Nachrichten im Header der E-Mail und kann individuell eingestellt werden.

Neben den automatischen Übersetzungen sind auch zwei weitere Features von den Gmail Labs in den regulären Betrieb des E-Mail-Dienstes übernommen worden. Mit "Title Tweaks" wird der Text im Browser-Tab umgestellt, sodass sich leichter erkennen lässt, ob neue E-Mails eingegangen sind. Mit der Funktion "Smart Mute" lassen sich lange E-Mail-Threads automatisch ins Archiv verschieben.