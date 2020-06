Goldgenie bringt Rennrad aus Gold

Das iPhone und Smartphones von HTC und BlackBerry hat der britische Anbieter Goldgenie bereits in Gold gefasst. Nun ist ein Rennrad an der Reihe. Am Montag wurde ein in Gold gehaltenes Modell des britischen Herstellers Giant präsentiert. Dabei wurde die gesamte Struktur des Fahrrads, vom Lenker bis zu den Rädern mit 24 karätigem Gold beschichtet.