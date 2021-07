Google+ bietet ab sofort Unternehmensseiten an

Google öffnet sein soziales Netzwerk Google+ auch für Organisationen und Unternehmen. Zum Start sind eine Reihe ausgewählter Marken dabei, in naher Zukunft soll jeder Nutzer Google+ Pages erstellen können.

Google hat sein Soziales Netzwerk Google+ für Unternehmen und Marken geöffnet. „Gut hundert Tage nach dem Start von Google+ bieten wir den Verbrauchern nun die Möglichkeit, sich nicht nur mit Personen zu verbinden, sondern mit all den Dingen, die ihnen am Herzen liegen“, sagte Google-Manager Bradley Horowitz am Montag der Nachrichtenagentur dpa. Google+ Pages können für Produkte und Marken, Unternehmen und Organisationen aber auch Vereine, Kultureinrichtungen und Gruppen eingerichtet werden. Die Ankündigung wurde auch über den offiziellen Google-Blog verbreitet.

Zum Start des neuen Dienstes sind große Konzerne wie Pepsi und H&M mit an Bord, aber auch Institutionen wie die Kinderrechtsorganisation „Save the Children“ oder der spanische Fußball-Club FC Barcelona. „Es könnten aber auch die Liebhaber der Musik von Johann Sebastian Bach in Berlin eine eigene Seite bei Google+ einrichten“, sagte Horowitz. Das Erstellen eigener Seiten ist über ein Formular möglich.