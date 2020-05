Google bringt neue Hangouts-App mit SMS-Integration

Neben den Text-Chat-Funktionen wurde auch der Video-Chat verbessert, vor allem in technischer Hinsicht. So soll die Beleuchtung nun im Hintergrund von der Hangouts-Software verbessert werden und Videoanrufe sind standardmäßig in HD und Vollbild möglich. Neben Google hat auch Facebook am Dienstag eine neue Messenger-App für Android angekündigt, die Nutzer dazu überreden soll, ihre SMS über den Chat von Facebook zu empfangen. Diese werde ab Dienstag an einen kleinen Kreis von Facebook-Nutzern ausgeliefert, der weltweite Roll-Out soll in den nächsten Wochen beginnen.