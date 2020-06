Google Chrome für Android-Geräte verfügbar

Link Preview und synchronisierte Lesezeichen

Google betonte in der Ankündigung vor allem die Geschwindigkeit und den Komfort, den Chrome für Android bieten soll. So könnten bei Google angemeldete Nutzer nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln.

Auch werden die Lesezeichen synchronisiert und Chrome merkt sich häufig benutzte Seiten und schlägt sie vor. Mit dem "Link Preview" setzt Chrome zudem der mühseligen Suche nach Links auf einer Webseite ein Ende. Links werden automatisch herangezoomt, um die Auswahl zu erleichtern.

Länder-Roll-Out

Chrome für Android wird vorerst nur in wenigen Ländern ausgerollt, Österreich ist in der ersten Welle noch nicht dabei. Laut einer Google-Sprecherin wird Chrome für Android in Österreich aber "bald" verfügbar sein. Ein ganz exaktes Launch-Datum gebe es noch nicht, doch man rechne damit, dass es nur "wenige Tage" dauern werde, bis die Beta-Version in Österreich verfügbar ist.