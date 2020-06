Google: Gmail und Calendar in neuem Gewand

Wie der Konzern im unternehmenseigenen Blog bekanntgab, strebt man einen aufgeräumteren und schöneren Look an, der in den kommenden Tagen und Wochen umgesetzt werden soll. Während das Design von Calendar automatisch in den kommenden Tagen umgestellt wird, können Gmail-User schon jetzt einen Blick auf das neue Layout werfen.



An Google+ angepasst

Dazu muss man nur bei den Einstellungen im Bereich Designs das Thema „Preview“ bzw. „Preview (Dense)“ auswählen. Einmal aktiviert, präsentiert sich Gmail in einem neuen Aussehen, das offensichtlich an Google+ angelehnt ist. Google zufolge soll das Design noch weiter überarbeitet werden, weitere zusätzliche Themen sind geplant, die den jeweiligen Arbeitsumgebungen und Display-Größen angepasst sein sollen.