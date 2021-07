Google: Mit 10 Zoll Nexus-Tablet gegen das iPad

Die Konkurrenz von Microsoft wird rund um den Start von Windows 8 am 25. Oktober sowie der Präsentation von Windows Phone 8 am 29. Oktober nicht schlafen. Apple versucht kommenden Dienstag mit einem iPad Mini, das wie 9to5Mac berichtet in der WLAN-Version mindestens 329 US-Dollar und in der Mobilfunk-Version mindestens 459 US-Dollar kosten wird, die Show zu stellen. Google wiederum versucht am Montag, den 29. Oktober sein Glück. Wenige Stunden vor der Windows Phone 8 Vorstellung wurde hastig eine Pressekonferenz einberaumt.

Offensive mit mehreren Produkten

Überraschte Augen darf sich Google von dem Event nicht mehr erwarten, denn schon jetzt sind alle Details durchgesickert. The Next Web wurden die Details zugespielt, die neben bereits Bekanntem auch einige Neuheiten enthalten. Laut den - wohlgemerkt unbestätigten - Informationen wird es ein Tablet-Update, ein neues Smartphone sowie ein gänzlich neues Tablet geben.

Nexus 7 mit 32GB und 3G

Vom kleinen Tablet Nexus 7 wird die 32 GB Version gezeigt werden. Offiziell wurde dies noch nicht bestätigt, Kunden in Japan haben diese Ausführung jedoch schon zugestellt bekommen. Neu ist jedoch, dass es auch ein Modell mit HSPA+ geben wird. Bis dato ist das Nexus 7 nur mit WLAN zu haben.

Nexus Phone von LG

Sein Debüt wird auf dem Event zudem das erste Nexus Phone von LG feiern. Dabei handelt es sich um ein Handy auf Basis des Optimus G. Es wird einen Quadcore-Chip mit 1,5 GHz, 2GB Ram, 16GB Speicher, eine 8MP-Cam sowie einen 2100mAh-Akku haben. Das Display misst 4,7 Zoll und 1280x768 Pixel. Als Betriebssystem wird Android 4.2 zum Einsatz kommen.

10 Tablet von Samsung mit hoher Auflösung

Die aktualisierte Software wird auch auf einem neuen Tablet zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich dem Bericht zufolge um ein 10 Zoll Tablet, das gemeinsam mit Samsung entwickelt wurde. Es wird eine Auflösung von 2560x1600 haben und soll mit dem neuen iPad konkurrieren.