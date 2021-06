Google Now auch für Chrome Browser

Seit der Android-Version 4.1 ist Google Now ein fixer Bestandteil des mobilen Betriebssystems. Der Suchassistent berücksichtigt Standort, Zeit, Interessen und Gewohnheiten des Nutzers, um relevante Informationen aus der Umgebung anzuzeigen. Er zeigt, was im näheren Umfeld jetzt interessant sein könnte. Zudem gibt es Wetter-Infos, Reiseinformationen und anstehende Termine – alles grafisch übersichtlich aufbereitet.

Mehr Funktionen für den Browser

Diese Funktion, die seitens des Nutzers Datenfreizügigkeit verlangt, soll nun auch am Computer verfügbar werden. Wie CNET berichtet, arbeitet Google an der Integration in den Chrome Browser – was der Suchkonzern nun auch offiziell bestätigt hat. Wann das Service tatsächlich zur Verfügung steht, bleibt unbeantwortet. Einem Google-Sprecher zufolge experimentiere man derzeit lediglich.