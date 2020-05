Google Play-Dienste sorgen für Akku-Probleme

Das Problem lässt sich am einfachsten über Googles Akkuverbrauchs-Ansicht in den Einstellungen überprüfen, in denen dieser prozentuell anhand der Apps aufgeschlüsselt wird. Bislang gibt es noch keine Lösung für das Problem, einige Benutzer berichten davon, dass ein Neustart oder das Löschen des Cache Abhilfe schaffen würde. Eine dauerhafte Lösung gibt es aber noch nicht. Das Problem dürfte wohl erst mit dem nächsten Update behoben werden.