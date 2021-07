Google säubert Android von eigenen Apps

Das neue Samsung Galaxy Note 5 ist eines der ersten Smartphones, das ohne vorinstalliertem Google+ ausgeliefert wird. Wie Androidcentral berichtet , werden Android-Phones in Zukunft mit weit weniger Google-Apps ausgeliefert werden als bisher. Neben Google+ sind auch Google Play Games, Google Play Books und Google Newsstand nicht mehr vorgesehen, wenn man ein von Google offiziell abgesegnetes Android-Phone vertreiben möchte. Zuvor waren bereits Google Earth und Google Keep als fix vorgesehene Google-Apps aus dieser Liste geflogen.

Vorinstallierte Apps

Wie Apple oder auch Microsoft hat Google sein Open-Source-basiertes Betriebssystem von Anfang an mit eigenen vorinstallierten Apps belegt. Diese Regeln wurden nun gelockert, wie Google überhaupt anklingen lässt, dass Android in Zukunft schlanker und somit besser zu warten sein soll. Damit will der Konzern bestehenden Sicherheitsproblemen aktiv entgegentreten, die unter anderem durch fehlende Upgrade-Möglichkeiten und das Anreichern des Betriebssystems mit Bloatware verursacht sind.