Google setzt auf NFC-Bezahlsystem

Eine gut informierte Quelle hat Bloomberg verraten, dass Google testweise ein Bezahlsystem auf NFC-Basis aufbauen will. So plane der Suchmaschinenkonzern Geschäfte in New York City und San Francisco mit entsprechenden Terminals der Firma VeriFone Systems Inc. (PAY) auszustatten. Die anfallenden Kosten sollen ebenfalls zur Gänze von Google getragen werden.

Google ist somit ein weiterer Konzern, der im Geschäft mit der Übertragungstechnik NFC mitmischen will. Mit der neuen Technik soll es in Zukunft möglich sein, NFC-fähige Geräte wie das Google-Smartphone Nexus S einfach an ein entsprechendes Terminal zu halten, um eine Rechnung zu begleichen.

Der Konzern war zu keiner Stellungsnahme bereit, laut der Quelle sollen im Laufe der nächsten fünf Monate eine offizielle Ankündigung nachfolgen.