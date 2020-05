Google startet Filmdienst Play Movies in Österreich

Auch der Streaming-Stick Chromecast, über den man die Filme direkt am Fernseher anschauen kann, wird ab sofort hierzulande offiziell verkauft. Bislang konnte das Gerät in USB-Stick-Größe lediglich über deutsche Händler importiert werden.

Neben Play Movies können auch YouTube-Videos oder andere Inhalte von Android-Tablets oder dem Chrome-Browser direkt am TV-Gerät wiedergegeben werden, sofern sich das Gerät im gleichen WLAN-Netzwerk befindet. So sind etwa Netflix, maxdome, Snap by Sky, Red Bull TV und Deezer für Chromecast optimiert. Der Stick wird in Österreich 35 Euro kosten und ab Donnerstag erhältlich sein.