Google startet Verkauf von Billig-Smartphones in Indien

Google hat den Verkauf der ersten Android One-Modelle in Indien gestartet. Zum Start sind die in Indien populären Marken Micromax, Karbonn und Spice Mobile mit an Bord. Diese werden ihre Smartphones für rund 100 US-Dollar anbieten. Android One ist vergleichbar mit dem Nexus-Programm, jedoch für günstige Modelle in Wachstumsmärkten. Android One-Modelle werden unter anderem mit Unterstützung für Hindi und sieben weitere Sprachen starten. In Indien besitzen erst 29 Prozent der rund 920 Millionen Mobilfunk-Nutzer ein Smartphone. Google will bis zum Ende des Jahres auch in Indonesien, den Philippinen und weiteren südasiatischen Ländern starten.