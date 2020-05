Google veröffentlicht App für verlorene Android-Geräte

In den Bewertungen gibt es allerdings auch Kritik, da viele die App als unnötig erachten, weil man ohnedies meist nur über ein Smartphone verfügt. Bei Verlust des Smartphones müsste man also ohnedies die Web-App nutzen. Zudem empfinden einige die App als mögliches Sicherheitsrisiko, da, falls das Smartphone in fremde Hände fällt, diese andere verknüpfte Geräte aus der Ferne zurücksetzen könnten. Ein PIN, mit dem die App geschützt wird, kann nicht definiert werden.