Google veröffentlicht iPad-App für Google+

10.07.2012

Ab sofort kann die Applikation im App Store heruntergeladen werden. Via Airplay können Hangouts auch auf den Fernseher gestreamt werden. Außerdem gab es einige Neuerungen für die iPhone-Anwendung.

Google-Manager Bradley Horowitz, zuständig für Googles soziales Netzwerk (siehe auch futurezone-Bericht

Google+ bekannt gegeben. Die App kann demnach ab sofort aus dem Apple ) hat am Abend via Google-Blog den offiziellen Start der iPad-App fürbekannt gegeben. Die App kann demnach ab sofort aus demApp Store heruntergeladen werden. Sie sei speziell auf das Gerät zugeschnitten worden, der Stream bereitet die Inhalte basierend auf Popularität, Art und Ausrichtung auf. Außerdem soll es spezielle Interaktionsmöglichkeiten geben. Postings können direkt im Stream ausgeklappt werden, um sie zu kommentieren. Mit einer Zwei-Fingerbewegung lassen sich die Beiträge aus dem Stream ziehen, um so weitergeteilt zu werden. Darüber hinaus können Hangouts vom iPad mittels Airplay auch direkt auf den TV-Bildschirm übertragen werden.

© Google

Neuerungen für das iPhone

Google+-Events, die kürzlich im Rahmen der Google I/O