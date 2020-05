Google veröffentlicht Vorab-Version des Google Glass SDK

Mit der SDK wurden auch fünf neue Glassware-Apps angekündigt, die von den neuen Funktionen Gebrauch machen. Die wohl am sehnsüchtigsten erwartete Funktion liefert Word Lens mit, eine Übersetzungs-App, mit der Texte mit Hilfe der Kamera aufgenommen und direkt übersetzt. Es wird sogar das Bild in Echtzeit mit der Übersetzung überdeckt. Spellista ist hingegen ein Augmented Reality-Spiel, bei dem Buchstaben durch Ansehen aufgesammelt und Wörter damit gebildet werden müssen.

Strava macht als erste Fitness-App Nutzen von der neuen Live Cards-Funktion und zeigt Informationen wie Geschwindigkeit und zurückgelegte Distanz in Echtzeit an. Weitere Apps sind für die Bereiche Kochen (All The Cooks) und Golf (GolfSight) vorgesehen. Google Glass könnte im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Bisher hat Google es an über 10.000 Testkunden in den USA verkauft.